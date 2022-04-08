Теракт в Тель-Авиве - неизвестные открыли огонь по людям на улице

В израильском городе Тель-Авив произошел теракт. Неизвестные открыли огонь по людям прямо на улице. Нападавших, по предварительным данным, было двое. Один из них ликвидирован. Второго пока разыскивают. В результате теракта два человека погибли, еще четверо находятся в тяжелом состоянии. Личности экстремистов, а также мотивы преступления устанавливаются.