Теракт в Турции

Взрывы, выстрелы и крики раздались в турецком городе Мерсин. По сообщениям МВД страны, неизвестные открыли огонь по зданию полиции. После перестрелки нападавшие привели в действие бомбу.



По предварительным данным, погиб один правоохранитель, еще один госпитализирован с тяжелыми ранениями. Власти квалифицируют инцидент как теракт, информируют местные телеканалы. Один подозреваемый задержан, еще один ликвидирован.



Фото:pixabay.com

