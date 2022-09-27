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Теракт в Турции

Взрывы, выстрелы и крики раздались в турецком городе Мерсин. По сообщениям МВД страны, неизвестные открыли огонь по зданию полиции. После перестрелки нападавшие привели в действие бомбу.

По предварительным данным, погиб один правоохранитель, еще один госпитализирован с тяжелыми ранениями. Власти квалифицируют инцидент как теракт, информируют местные телеканалы. Один подозреваемый задержан, еще один ликвидирован.

Фото:pixabay.com

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