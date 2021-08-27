Теракты в Кабуле нанесли непоправимый ущерб репутации Байдена

По сообщению представителя движения "Талибан", в Кабуле задержаны несколько человек, которые могут быть причастны ко вчерашнему теракту в местном аэропорту. Подробности операции не сообщаются. Тем временем число жертв нескольких взрывов, которые имели здесь место накануне, достигло 170 человек.







Среди погибших13 американских военных

Ответственность за это чудовищное преступление взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ. Но косвенными виновниками этой гуманитарной катастрофы многие считают американских военных и, шире - вашингтонскую администрацию - от них судьба Афганистана больше зависеть не должна.

Не только СМИ республиканцев, но и независимые американские издания называют ситуацию в Кабуле самым большим позором США за последние полвека. С призывом к Байдену немедленно уйти в отставку выступили сенатор Джош Хоули, конгрессвумен Элиза Стефаник и ряд других. Источники газеты "Телеграф"в Белом доме сообщают, что сотрудники администрации близки к бунту, поскольку их советы руководством страны игнорируются. Вчерашнее заявление Байдена, который пообещал найти и уничтожить виновников гибели американских солдат, воспринимается американцами скептически.