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Тереза Мэй пообещала уйти в отставку, если парламент одобрит ее план по выходу из Евросоюза
Премьер-министр Великобритании заявила об этом на встрече с депутатами от правящей Консервативной партии. Парламент дважды отказывался утвердить проект соглашения, предложенный Мэй. Ранее депутаты отвергли 8 альтернативных вариантов сделки с Брюсселем. Напомним, изначально Брексит должен был состояться уже завтра. Сейчас Брюссель дал Лондону время до 12 апреля. В противном случае может случиться жесткий Брексит.
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