Тереза Мэй раскритиковала миграционную политику Дональда Трампа

Уже в это воскресенье проблемы миграционного кризиса во всем мире обсудят на саммите, который созвали Меркель и Макрон. Когда Италия наотрез отказалась принять гуманитарное судно с очередной группой беженцев, споры вокруг этой проблемы вспыхнули с новой силой. А в Германии возникла угроза раскола правящей коалиции. По данным международной организации по миграции, с начала года в Европу прибыло более 40 тысяч нелегалов.