Тереза Мэй сегодня должна представить парламенту новый план выхода из ЕС

Предыдущий, согласованный с Брюсселем, Палата общин отвергла. Депутаты в то же время проголосовали за доверие кабмину премьера. Детали нового плана по Брекситу не разглашаются. Местная пресса пишет, что Мэй придется существенно изменить позицию, чтобы привлечь на свою сторону лейбористов. Обсуждение и голосование запланировано на 29 января - ровно за два месяца до предполагаемой даты выхода Соединенного Королевства из Евросоюза.