Тереза Мэй: Великобритания может выйти из ЕС и без соглашения с Евросоюзом
Великобритания может выйти из ЕС и без соглашения с Евросоюзом. Это в телеобращении допустила премьер-министр страны Тереза Мэй. По ее словам, "отсутствие договора лучше, чем плохой договор". При этом она признала, что переговоры с ЕС по Брекситу находятся в тупике. Тем временем члены британского Кабмина намерены потребовать от Мэй подготовить новый план по Брекситу. Они хотят в ближайший понедельник назначить экспертов более высокого уровня для дальнейшего ведения переговоров с Брюсселем. В противном случае ряд министров демонстративно покинет зал заседания.
Главные же критики идей Мэй в ЕС - это Франция и Германия. Их не устраивает то, что из-за Брексита будет нарушено правило 4 свобод, в том числе единого рынка торговли и рабочей силы, т.е. рабочих мигрантов. А Guardian напоминает, что на следующей неделе должен пройти съезд Консервативной партии, в ходе которого Мэй просто обязана выстоять перед нападками своих противников. Иначе она может лишиться лидерства в партии и покинуть пост премьера.