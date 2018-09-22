Тереза Мэй: Великобритания может выйти из ЕС и без соглашения с Евросоюзом

Великобритания может выйти из ЕС и без соглашения с Евросоюзом. Это в телеобращении допустила премьер-министр страны Тереза Мэй. По ее словам, "отсутствие договора лучше, чем плохой договор". При этом она признала, что переговоры с ЕС по Брекситу находятся в тупике. Тем временем члены британского Кабмина намерены потребовать от Мэй подготовить новый план по Брекситу. Они хотят в ближайший понедельник назначить экспертов более высокого уровня для дальнейшего ведения переговоров с Брюсселем. В противном случае ряд министров демонстративно покинет зал заседания.