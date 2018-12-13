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Терезе Мэй удалось сохранить пост премьера Великобритании
Во время голосования по вопросу о доверии британскому премьеру Мэй поддержали 200 ее коллег. Также она остается лидером партии консерваторов. Интересно, что в обмен на поддержку Мэй обещала депутатам, что не будет выставлять свою кандидатуру на пост лидера консерваторов на следующих выборах 2022 года.
Причиной недовольства однопартийцев Мэй стали неприемлемые, по их мнению, условия Брексита. После голосования премьер-министр подчеркнула, что британским властям следует закончить процедуру выхода из ЕС.
И сегодня же в Брюсселе стартует саммит Евросоюза. И участники не планируют возобновление переговоров по выходу Великобритании, поскольку сделка была согласована 25 ноября.
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