Терезе Мэй удалось сохранить пост премьера Великобритании

Во время голосования по вопросу о доверии британскому премьеру Мэй поддержали 200 ее коллег. Также она остается лидером партии консерваторов. Интересно, что в обмен на поддержку Мэй обещала депутатам, что не будет выставлять свою кандидатуру на пост лидера консерваторов на следующих выборах 2022 года.



