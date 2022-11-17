Терпение на пределе: масштабные забастовки в Калифорнии и Европе

В Испании не утихает бессрочная забастовка водителей грузовиков. Они требуют от правительства поддержки, поскольку все чаще приходится работать в убыток. Дальнобойщики в стране обычно являются собственниками транспорта, выступая, соответственно, и в качестве предпринимателей. Сейчас водители добиваются запрета на реализацию убыточных контрактов - из-за дороговизны топлива и общей инфляции старые договоры на обслуживание клиентов ведут к разорению, но отказаться от их исполнения подрядчик не может. При этом забастовка наносит испанской экономике урон в 600 миллионов евро ежедневно.