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Терпение на пределе: масштабные забастовки в Калифорнии и Европе

В Испании не утихает бессрочная забастовка водителей грузовиков. Они требуют от правительства поддержки, поскольку все чаще приходится работать в убыток. Дальнобойщики в стране обычно являются собственниками транспорта, выступая, соответственно, и в качестве предпринимателей. Сейчас водители добиваются запрета на реализацию убыточных контрактов - из-за дороговизны топлива и общей инфляции старые договоры на обслуживание клиентов ведут к разорению, но отказаться от их исполнения подрядчик не может. При этом забастовка наносит испанской экономике урон в 600 миллионов евро ежедневно.

Не менее масштабная протестная акция преподавателей и научных работников в США: около 40 тысяч человек - сотрудников вузов добиваются повышения зарплат. Калифорния - один из самых дорогих американских штатов. За минувший год цены выросли в среднем на 10 %, при этом на продовольствие - почти наполовину. Требует профсоюз работников образования также доступного здравоохранения: посещение больницы в США многим не по карману.

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