Терпение на пределе: жители Одессы снова перекрывают улицы

Жители Одессы вновь перекрывают улицы: в городе отсутствует свет и водоснабжение. При этом власти решили не уведомлять граждан о предстоящих отключениях. Как заявил в видеообращении губернатор, российская армия использует информацию о восстановлении одесских электросетей для планирования и нанесения новых ударов по инфраструктуре Украины. Однако в соцсетях жители рассказывают о том, как на самом деле местные власти справляются с проблемами в энергосистеме города.

В Киеве свет дают по графику

Тяжелая ситуация с электроснабжением. В Киеве дефицит мощностей в электросетях украинской столицы составляет более 30 % от нормы. С понедельника в Киеве отключают свет по графику. В области полностью без электричества находятся 14 населенных пунктов. Еще 37 обесточены частично.

На Западе меж тем создают специальную платформу для координации финансовой поддержки Киева в целях восстановления Украины. Об этом было заявлено по итогам встречи стран "Большой семерки", которая прошла в видеоформате. Сегодня эти намерения подтвердят на международной конференции в Париже. Кроме того, страны G7 намерены продолжать оказывать военную помощь Украине с акцентом на средства ПВО.