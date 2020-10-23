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Территория Польши объявлена красной зоной

Многотысячные протесты не способствуют улучшению эпидемиологической ситуации. Уже с завтрашнего дня вся территория Польши будет находиться в так называемой красной зоне! Об этом объявил премьер-министр страны. Скорость распространения инфекции в последние две недели стремительно растет, и сейчас установилась на очень высоком для страны уровне - более 10 тысяч заболевших в день. Матеуш Моравецкий отметил, если такая тенденция роста сохранится, на следующей неделе в Польше может быть 25 тысяч заболевших ежесуточно. Новые ограничения предполагают: запрет на собрания более 5 человек, перевод на дистанционное обучение учеников средних классов и закрытие всех точек общественного питания.

Новый локдаун обойдется Франции в 2 млрд евро

Во Франции подсчитали, если в стране все же введут локдаун, то это обойдется экономике республики в 2 миллиарда долларов! Об этом заявил министр финансов страны. И добавил, Франция сможет восстановить показатели экономического развития прошлого года только к 2022-му.

Королевский театр терпит убытки

Коронавирус финансово не щадит никого. О проблемах сообщает даже знамений театр в Лондоне Ковент Гарден. Королевская опера вынужденно распродает активы. За время пандемии она потеряла десятки миллионов фунтов стерлингов. Свыше 400 сотрудников уволены. В ближайшее время ожидаются новые сокращения.

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