Территория Польши объявлена красной зоной

Многотысячные протесты не способствуют улучшению эпидемиологической ситуации. Уже с завтрашнего дня вся территория Польши будет находиться в так называемой красной зоне! Об этом объявил премьер-министр страны. Скорость распространения инфекции в последние две недели стремительно растет, и сейчас установилась на очень высоком для страны уровне - более 10 тысяч заболевших в день. Матеуш Моравецкий отметил, если такая тенденция роста сохранится, на следующей неделе в Польше может быть 25 тысяч заболевших ежесуточно. Новые ограничения предполагают: запрет на собрания более 5 человек, перевод на дистанционное обучение учеников средних классов и закрытие всех точек общественного питания.