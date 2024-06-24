Террористами в Дагестане оказались жители одного из местных райцентров - часть боевиков удалось задержать

Известно о гибели в общей сложности 15 полицейских, а также шести боевиков. Точное количество жертв среди мирного населения пока не объявлено. Террористами оказались жители одного из дагестанских райцентров: трое из них принадлежали к одной семье. Часть боевиков удалось задержать. Судя по всему, это были исламисты: на объектах, которые подверглись нападению, стены несут на себе написанные от руки цифры - это ссылки на суры Корана, которые зовут на борьбу с иноверцами. В связи с трагическими событиями в Дербенте и Махачкале власти Дагестана объявили в регионе трехдневный траур.

