Террористическая атака на МИД Афганистана

В центре Кабула недалеко от здания Министерства иностранных дел прогремел взрыв, в результате погибли не менее семи человек, пишет БелТА.

По данным источников, еще около 10 человек получили ранения.



Как заявил заместитель главы канцелярии премьер-министра страны Ахмадулла Муттаки, террорист-смертник пытался проникнуть в здание министерства, но был остановлен охраной, после чего подорвал себя.

