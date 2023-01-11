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Террористическая атака на МИД Афганистана

В центре Кабула недалеко от здания Министерства иностранных дел прогремел взрыв, в результате погибли не менее семи человек, пишет БелТА.
По данным источников, еще около 10 человек получили ранения.

Как заявил заместитель главы канцелярии премьер-министра страны Ахмадулла Муттаки, террорист-смертник пытался проникнуть в здание министерства, но был остановлен охраной, после чего подорвал себя.

На месте происшествия работают экстренные службы.

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