Террористы, ворвавшись в зал, расстреливали людей в упор в "Крокус Сити Холле"

Террористы, напавшие на "Крокус Сити Холл", ворвавшись в концертный зал, начали расстреливать людей в упор, сообщает корреспондентРИА Новости с места событий, оказавшийся свидетелем произошедшего.



По его словам, между вторым и третьим звонками, за несколько минут до 20:00 мск перед началом концерта в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок. Они расстреливали людей в упор, бросали зажигательные шашки.

