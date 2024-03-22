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Террористы, ворвавшись в зал, расстреливали людей в упор в "Крокус Сити Холле"

Террористы, ворвавшись в зал, расстреливали людей в упор в "Крокус Сити Холле"

Террористы, напавшие на "Крокус Сити Холл", ворвавшись в концертный зал, начали расстреливать людей в упор, сообщаеткорреспондентРИА Новости с места событий, оказавшийся свидетелем произошедшего.

По его словам, между вторым и третьим звонками, за несколько минут до 20:00 мск перед началом концерта в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок. Они расстреливали людей в упор, бросали зажигательные шашки.

Сумевшим выбраться из зала охрана комплекса указывала на эвакуационные выходы, охранники оставались на месте.

Фото ТАСС

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