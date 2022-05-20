Tesla больше не экологичная компания

Tesla перестали считать экологичной компанией. Производителя исключили из соответствующего индекса. Его составители отмечают, что основные показатели Tesla за последний год не ухудшились, однако ее конкуренты значительно продвинулись в соблюдении требований по экологичности. Да и к тому же, как заявили авторы исследования, ситуация с условиями труда на производстве Tesla оставляет желать лучшего.