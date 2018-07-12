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"Тесла" откроет в Китае завод с мощностью 500 000 автомобилей в год
Это будет первая фабрика компании за пределами США. Одобрение на строительство от администрации Шанхая получено. Производство расположится в свободной экономической зоне в шанхайском пригороде и займет площадь в 121 квадратный километр. Одной из причин переноса завода "Тесла" в Поднебесную стали новые тарифы, введенные Китаем на товары из США в ответ на более высокие пошлины.
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