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Tesla открывает свой завод в Калифорнии, несмотря на запрет местных властей

Tesla открывает свой завод в Калифорнии, несмотря на запрет местных властей

Американская корпорация Tesla открывает свой завод в Калифорнии, несмотря на запрет местных властей, введенный из-за распространения COVID-19.

"Tesla сегодня возобновляет производство, вопреки распоряжениям округа Аламида", - написал Илон Маск в свое и Twitter. Он отметил, что и сам намерен быть на заводе. "Если кого-то арестуют, я прошу, чтобы это был только я", - добавил предприниматель.

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