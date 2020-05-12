Американская корпорация Tesla открывает свой завод в Калифорнии, несмотря на запрет местных властей, введенный из-за распространения COVID-19.



"Tesla сегодня возобновляет производство, вопреки распоряжениям округа Аламида", - написал Илон Маск в свое и Twitter. Он отметил, что и сам намерен быть на заводе. "Если кого-то арестуют, я прошу, чтобы это был только я", - добавил предприниматель.



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