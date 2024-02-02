Tesla отзывает более 2 млн автомобилей в США

Tesla отзывает 2,2 миллиона автомобилей в США из-за неправильного размера световых индикаторов, пишет sb.by.



Национальноеуправлениебезопасностидорожногодвижения(NHTSA)заявляет, что это повышает риск возникновения аварии.



"Световые индикаторы с меньшим размером могут затруднить чтение важной информации о безопасности на приборной панели, что повышает риск аварии", - говорится в заявлении NHTSA.