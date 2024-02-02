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Tesla отзывает более 2 млн автомобилей в США

Tesla отзывает более 2 млн автомобилей в США

Tesla отзывает 2,2 миллиона автомобилей в США из-за неправильного размера световых индикаторов, пишет sb.by.

Национальноеуправлениебезопасностидорожногодвижения(NHTSA)заявляет, что это повышает риск возникновения аварии.

"Световые индикаторы с меньшим размером могут затруднить чтение важной информации о безопасности на приборной панели, что повышает риск аварии", - говорится в заявлении NHTSA.

Tesla уже начала бесплатно выпускать обновление программного обеспечения для устранения этой проблемы.

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