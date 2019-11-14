Tesla построит в Берлине свой первый европейский завод. Он разместится рядом с новым аэропортом немецкой столицы. Американский производитель электромобилей будет выпускать в Германии батареи, двигатели и электромобили, начав с модели Model Y. Напомним, свой первый зарубежный завод Tesla открыла в Шанхае, где начала производство Model 3 с опережением графика. И производство Model Y на своем первом европейском заводе компания также может запустить раньше срока - к лету 2020 года.



