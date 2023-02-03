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Tesla потеряла сотни миллионов долларов из-за обрушения криптовалют
Автогигант Tesla потерял 204 миллиона долларов из-за обесценивания криптовалют. Об этом сказано в годовом отчете компании. Однако доходы от конвертации биткоина принесли Tesla 64 миллиона долларов, что позволило частично погасить убытки.
Автопроизводитель отмечал, что криптовалюта, купленная компанией, относится к бессрочным нематериальным активам, и ее стоимость периодически пересматривается. Это может негативно влиять на данные о прибыли в отчетах Tesla.
Фото:pixabay.com
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