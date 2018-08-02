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"Тесла" терпит колоссальные убытки
Во втором квартале потери компании превысили 717 миллионов долларов. Причина тому - вложения в новые модели. В частности, в электрокар Model 3. Но топ-менеджеры ждут в третьем квартале рост прибыли на 15 %. К этому времени Tesla планирует выпустить более 50-ти тысяч электрокаров Model 3. А к концу финансового года ожидается 20-процентный рост из-за сокращения издержек. Напомним, убыток Tesla за первый квартал составил 335 миллионов долларов. Итого - миллиард за полгода.
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