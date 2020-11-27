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Tesla выпустит новую модель для Европы
И напоследок. Tesla задумалась о выпуске "принципиально новой" модели для Европы. Гендиректор Илон Маск заявил, что, возможно, имеет смысл выпустить хетчбэк. По его словам, в США автомобили большие из-за личных вкусов американцев. Европейцы же предпочитают компактные машины. Компания также сообщила о планах наладить под Берлином производство аккумуляторных батарей. Как заявил Маск, оно станет самым масштабным в мире. Накануне основатель компаний Тесла и Space-X занял второе место в рейтинге самых богатых людей планеты.
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