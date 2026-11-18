Самая известная и авторитетная "угадайка" Запада - очень влиятельный журнал The Economist - выдал порцию прогнозов на 2027 год. Если вкратце, то мир будет напоминать раскаленную сковородку.

Помните эту сказочную формулу: "Свет мой, зеркальце, скажи, да всю правду доложи…" У западного мира уже почти 40 лет есть свое волшебное зеркало - The Economist. Каждый ноябрь журнал выносит серию прогнозов на предстоящий год. И в последние десятилетия это зеркало все чаще оказывается черным.

Лондонские аналитики-инсайдеры из The Economist пишут: 2027-й станет серьезным тестом для мирового порядка. Трамп не уйдет тихо. После промежуточных выборов, где демократы взяли обе палаты, президент США превращается не в "хромую утку", а в "разрушительную сердитую птицу" из игры Angry Birds. Ожидайте от республиканцев "энгри гайз" - новых указов, судебных баталий, внезапных переименований географических объектов, грандиозных строек и военных авантюр.

Последствия войны США с Ираном, считают в Лондоне, будут ощущаться весь 2027 год. Мировые потоки энергоресурсов перестроятся. Возникнет дефицит удобрений. А это прямой удар по продовольственной безопасности миллионов. Союзники перестают доверять Вашингтону, противники - бояться. 2027-й может стать самым жарким годом за всю историю наблюдений. Опять. Засухи, пожары, волны тепла. При этом The Economist ехидно замечает: Трамп невольно стал лучшим в мире продавцом возобновляемой энергетики.Ожидайте от республиканцев "энгри гайз" - новых указов, судебных баталий, внезапных переименований географических объектов, грандиозных строек и военных авантюр. Последствия войны США с Ираном, считают в Лондоне, будут ощущаться весь 2027 год. Мировые потоки энергоресурсов перестроятся. Возникнет дефицит удобрений. А это прямой удар по продовольственной безопасности миллионов. Союзники перестают доверять Вашингтону, противники - бояться. 2027-й может стать самым жарким годом за всю историю наблюдений. Опять. Засухи, пожары, волны тепла. При этом The Economist ехидно замечает: Трамп невольно стал лучшим в мире продавцом возобновляемой энергетики.

Сопротивление искусственному интеллекту будет расти. Его все чаще будут применять в кибератаках. The Economist аккуратно разделяет: политические, финансовые и киберриски обоснованы. Страхи по поводу рабочих мест и экологии пока преувеличены. То есть машина уже достаточно умна, чтобы пугать банкиров и генералов, но еще недостаточно, чтобы окончательно вытеснить человека с завода. Во Франции к власти могут прийти "правые". Марин Ле Пен имеет, по оценке журнала, хорошие шансы. Победа такого масштаба ударит по франко-немецкому мотору Евросоюза. Общемировая инфляция рискует выйти из-под контроля не сама по себе, а через рынок облигаций. Богатые страны живут не по средствам. The Economist формулирует: так не может продолжаться вечно. Что-то где-то должно сломаться. Космические запуски станут дешевле. Starship начнет регулярные полеты, появятся частные станции, всерьез обсуждают дата-центры на орбите. В то же время Голливуд будет пытаться перезапускать старые франшизы, а зритель все чаще будет смотреть недорогие фильмы ютуберов.

The Economist не предсказывает апокалипсис. Он рисует год, в котором старые опоры скрипят, а новые еще не встали на место. Мир вступает в опасную эпоху не потому, что завтра все рухнет, а потому, что привычные правила уже не работают, а новых еще никто не написал. И писать их, судя по всему, будут не за круглым столом, а в условиях жары, долгов и ракет, летающих над головами политиков.