The Guardian: Давление на Зеленского из-за громкой отставки Федорова усиливается

Давление на Зеленского из-за громкой отставки министра обороны Федорова усиливается, пишет The Guardian.

Активисты готовят масштабные акции протеста по всей стране с требованием немедленно вернуть чиновника на прежний пост.

Сам Федоров, по данным издания, уже отклонил предложение перейти на другую должность в правительстве.

Зеленский оказался в патовой ситуации: аналитики констатируют, что если он уступит ультиматумам и восстановит Федорова, то это станет ударом по его репутации и публичным проявлением слабости. Однако невозвращение экс-министра грозит не меньшими бедами - народными бунтами.