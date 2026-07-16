The Hill: США нужно не менее 4 лет для восполнения запаса оружия

Военная операция США против Ирана истощила американские запасы, пишет издание The Hill. Боевые действия на Ближнем Востоке потребовали от Вашингтона больших затрат оружия, а на их пополнение потребуется минимум 4 года.



Уложиться в такой срок возможно, если Конгресс одобрит выделение нужного финансирования. Но недавнее возобновление ударов по Ирану может сорвать этот план.

Ранее Трамп заявил, что военный бюджет США на 2027 год он хочет увеличить в полтора раза - до 1,5 трлн долларов.