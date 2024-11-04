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The Sunday Times: Елизавета II перед смертью назвала Бориса Джонсона "идиотом"
Главный редактор газеты The Sunday Times опубликовал книгу, в которой есть примечательный факт.
Оказывается, что за 2 дня до кончины королева Елизавета II сказала про Бориса Джонсона следующее: "Какое счастье, что этот идиот ушел в отставку и не станет организовывать мои похороны". Данная нелестная характеристика, может, кого-нибудь и огорчила бы, но точно не отставного британского премьера. Джонсон твердо знает, что хороша любая реклама, привлекающая внимание, кроме некролога.
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