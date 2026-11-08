The Telegraph: Европейские страны сокращают расходы на пенсии

Европейские страны вынуждены сокращать расходы на пенсии, пишет The Telegraph. Причины - стремительное старение населения и растущий дефицит бюджетов.

Так, в Британии премьер предлагает исключить из расчета пенсий такой показатель, как рост зарплат. Это может стоить пожилым людям более 2 тыс. долларов ежегодно в ближайшие 20 лет. Во Франции правительство планирует ограничить индексацию для пенсий выше 1260 евро в месяц - пенсионные издержки страны уже превысили 14 % ВВП.

Аналогичные меры принимаются в Чехии, где снизили коэффициент индексации, и в Словакии, где пенсионный возраст привязали к продолжительности жизни. В Румынии под давлением Евросоюза для сокращения дефицита бюджета с 2025 года вообще заморозили пенсионные выплаты на два года.