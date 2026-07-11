Запад нагнетает панику, сообщая о подготовке НАТО к масштабному конфликту в Европе. Ссылаясь на секретные данные, британское издание The Times пишет о форсированной милитаризации восточного фланга и стягивании сил к границам России.

В планах альянса - создание транспортных коридоров для переброски войск и подготовка Прибалтики к затяжному противостоянию. Лондон использует риторику страха для оправдания беспрецедентных оборонных закупок.

Генсек НАТО Марк Рютте в ходе недавнего саммита альянса в Анкаре подтвердил курс на милитаризацию, закрепив Россию как главную угрозу и призывая европейские страны наращивать наступательные вооружения.

"Я ожидаю, что сегодня мы коллективно признаем, что Россия представляет долгосрочную угрозу для территории НАТО. Что касается приоритетов, учитывая рост расходов и поступление больших сумм денег, а также необходимость продолжения поддержки Украины, я думаю, что главной проблемой вчера и сегодня было производство продукции оборонной промышленности", - отметил генсек НАТО.

Тем временем Daily Telegraph сообщает: страны НАТО не готовы к масштабному конфликту из-за истощения запасов техники и миллиардных трат на поддержку Киева. В статье Украина сравнивается с "гигантской печью", которая бесцельно поглощает миллиарды долларов и технику, не меняя ситуацию на поле боя. Бывший американский разведчик Скотт Риттер заключает, что ни одна страна НАТО, включая США, не обладает армией, готовой к технологичному конфликту с Россией.