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The Associated Press: Украина может лишиться западного оружия
Запад может прекратить поддержку Украины без прогресса на фронте - такие выводы делают в информационном агентстве TheAssociatedPress. В статье, посвященной прогнозу развития военного конфликта, говорится, что в ближайшем будущем для настоящего успеха ВСУ нужна целая серия контрнаступлений. Западная помощь сыграла жизненно важную роль в определении хода конфликта, и Киев признает, что без помощи США у его страны нет шансов на победу. В случае неудачи украинской армии на поле боя с уже имеющимся оружием с Запада, союзники могут пересмотреть вопрос о дополнительных поставках. Между тем ставку Украина делает именно на очередные поступления западной военной техники, в частности, "Леопарды-2". Ранее в Киеве признали, что имеющихся танков для проведения контрнаступления у ВСУ не хватает.
Bloomberg: Ситуация с зерном подрывает решимость Европы помогать Киеву
Есть еще одна причина, по которой Киев может лишиться западной помощи, - ситуация с перенасыщением европейского рынка украинским зерном. Как пишет агентство Bloomberg, фермеры в Польше, Румынии, Словакии, Венгрии и Болгарии столкнулись с финансовыми проблемами из-за низких цен, вызванных притоком хлеба из Украины. Продажи собственной продукции падают, аграрии регулярно выходят на протест. А политики, пишет Bloomberg, уже задумываются, стоит ли и дальше поддерживать Киев...
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