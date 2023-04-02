The Associated Press: Украина может лишиться западного оружия

Запад может прекратить поддержку Украины без прогресса на фронте - такие выводы делают в информационном агентстве TheAssociatedPress. В статье, посвященной прогнозу развития военного конфликта, говорится, что в ближайшем будущем для настоящего успеха ВСУ нужна целая серия контрнаступлений. Западная помощь сыграла жизненно важную роль в определении хода конфликта, и Киев признает, что без помощи США у его страны нет шансов на победу. В случае неудачи украинской армии на поле боя с уже имеющимся оружием с Запада, союзники могут пересмотреть вопрос о дополнительных поставках. Между тем ставку Украина делает именно на очередные поступления западной военной техники, в частности, "Леопарды-2". Ранее в Киеве признали, что имеющихся танков для проведения контрнаступления у ВСУ не хватает.