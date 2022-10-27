The Atlantic: как Британия стала беднейшей страной Европы?

От страны, над которой не заходит солнце, до беднейшего государства Европы - так сегодняшнюю экономическую эволюцию в Великобритании описывает американское издание The Atlantic. Лондон достаточно давно испытывал финансовые трудности, однако короткое, но крайне неудачное премьерство Лиз Трасс окончательно подорвало британскую экономику. По словам авторов публикации, на данный момент уровень жизни в Британии упал до такой степени, что людям приходится выбирать между привычным питанием, оплатой коммунальных счетов или же покупкой теплой одежды к сезону.