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The Baltic Word: Литва жертвует интересами во имя имиджа
Издание The Baltic Word опубликовало сегодня статью, в которой отмечает, что Литва придерживается жесткой и саморазрушительной стратегии в отношениях с соседями. Выбирая самый жесткий сценарий, объявляя экономическую войну и добиваясь жестких санкций по отношению к своим недавним партнерам, официальный Вильнюс несет колоссальные политические и финансовые потери.
"Похоже, литовское правительство больше интересуется тем, как оно выглядит в глазах ЕС и партнеров по НАТО, нежели в глазах собственного населения. За последние несколько лет Литва умудрилась поссориться с такими важными для ее экономики странами, как Китай и Беларусь, осудила Венгрию за запрет на пропаганду ЛГБТ среди малолетних, добилась от Эстонии и Латвии полного отказа от белорусского электричества. Призывая к санкциям и демонстрируя свою "окончательную политическую волю", Литва жертвует благосостоянием собственного населения. Так, например, цены на отопление вырастут в среднем по Литве на 30 %".
Литовские оппозиционные политики отмечают, что резкий рост цен в стране является следствием санкций, которые де-факто вводятся страной против себя самой. Уже сейчас каждый пятый литовец живет ниже уровня бедности. И ситуация станет еще катастрофичнее после неизбежного зимнего подорожания коммунальных услуг и товаров первой необходимости.
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