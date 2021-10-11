The Baltic Word: Литва жертвует интересами во имя имиджа

"Похоже, литовское правительство больше интересуется тем, как оно выглядит в глазах ЕС и партнеров по НАТО, нежели в глазах собственного населения. За последние несколько лет Литва умудрилась поссориться с такими важными для ее экономики странами, как Китай и Беларусь, осудила Венгрию за запрет на пропаганду ЛГБТ среди малолетних, добилась от Эстонии и Латвии полного отказа от белорусского электричества. Призывая к санкциям и демонстрируя свою "окончательную политическую волю", Литва жертвует благосостоянием собственного населения. Так, например, цены на отопление вырастут в среднем по Литве на 30 %".