The Economist: около 68 тыс. человек умерли прошлой зимой в Европе из-за высоких цен на отопление

В странах Европы минувшей зимой скончались около 68 тыс. человек в результате того, что они были не в состоянии платить за выросшие в цене энергоносители. Об этом говорится в статье, опубликованной британским изданием The Economist, сообщает ТАСС.

По данным издания, в Европе прошлой зимой стоимость электроэнергии и газа для населения была выше на 69% и 145% соответственно, если сравнивать с двумя предыдущими годами. На этом фоне власти европейских стран просили граждан экономно использовать свет и газ для бытовых нужд. В результате многим людям пришлось жить в холодных помещениях, что привело к росту респираторных и сердечных заболеваний.