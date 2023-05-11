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The Economist: около 68 тыс. человек умерли прошлой зимой в Европе из-за высоких цен на отопление
В странах Европы минувшей зимой скончались около 68 тыс. человек в результате того, что они были не в состоянии платить за выросшие в цене энергоносители. Об этом говорится в статье, опубликованной британским изданием The Economist, сообщает ТАСС.
По данным издания, в Европе прошлой зимой стоимость электроэнергии и газа для населения была выше на 69% и 145% соответственно, если сравнивать с двумя предыдущими годами. На этом фоне власти европейских стран просили граждан экономно использовать свет и газ для бытовых нужд. В результате многим людям пришлось жить в холодных помещениях, что привело к росту респираторных и сердечных заболеваний.
В статье отмечается, что при оценке числа умерших из-за экономии энергоносителей использовались показатели избыточной смертности. Так, установлено, что в 28 странах Европы с ноября 2022 года по февраль 2023-го смертность выросла на 7,8%. При этом наибольший рост смертности зафиксирован в странах, где произошел максимальный рост цен на электричество. Речь идет о Великобритании и ФРГ.
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