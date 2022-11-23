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The Global Times: США используют НАТО как ловушку для истощения ЕС

США используют альянс в качестве ловушки для подрыва европейской экономики и ужесточения контроля за политикой Евросоюза. На это обращают внимание журналисты газеты The Global Times. В частности, Вашингтон стремится через НАТО увеличить расходы на оборонный бюджет, отмечают аналитики. И это лишь один из способов шантажа.

В публикации также отмечается: энергокризис в Европе возник из-за разрыва связей с Россией. По мнению директора департамента европеистики Китайского института международных исследований, энергетическая проблема снизила конкурентоспособность ведущих экономик Европы. Антироссийская стратегия может обернуться масштабным нарушением глобальных цепочек производства и "систематически будет отражаться на поставках продовольствия, приводить к дефициту энергоносителей", уточняет эксперт.

Фото:pixabay.com

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