The Global Times: США используют НАТО как ловушку для истощения ЕС

США используют альянс в качестве ловушки для подрыва европейской экономики и ужесточения контроля за политикой Евросоюза. На это обращают внимание журналисты газеты The Global Times. В частности, Вашингтон стремится через НАТО увеличить расходы на оборонный бюджет, отмечают аналитики. И это лишь один из способов шантажа.