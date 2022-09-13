The Guardian: Американцы основательно готовятся к гражданской войне в США

Американцы готовятся к гражданской войне в США, покупая оружие и бункеры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой наThe Guardian.

Американцы готовятся к возможному расколу общества и столкновениям в США, покупая стрелковое оружие и возводя подземные бункеры, пишет обозреватель Арва Махдави.

"Не так давно люди сочли бы вас немного сумасшедшим, если бы вы сказали, что гражданская война в Соединенных Штатах неизбежна. Теперь все иначе: согласно недавнему опросу YouGov, более 40% американцев считают, что в следующем десятилетии гражданская война хотя бы в некоторой степени вероятна", -отметила она.

По словам автора, жители страны не боятся массовой вспышки насилия, а основательно к ней готовятся. Самая богатая часть населения (около одного процента) скупает бункеры "Судного дня", оборудованные кладовыми и роскошной мебелью.