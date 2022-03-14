The Guardian: Человечеству грозит голод из-за ситуации в Украине

Эхо украинского кризиса. В случае прекращения поставок пшеницы из России и Украины ряд регионов в мире столкнется с дефицитом продовольствия и голодом, прогнозирует британское издание The Guardian. В публикации отмечается, что из-за украинского конфликта мир столкнулся со стремительным подорожанием продовольствия, это сравнимо с ситуацией после глобального финансового кризиса 2008 года. По прогнозам Всемирной продовольственной программы ООН, последствия ударят и по другим частям света.



Жители Румынии начали закупаться подсолнечным маслом впрок. Люди вывозят из магазина сразу по несколько литров растительного масла, тележки переполнены. А вот Германия и вовсе близка к тому, чтобы вводить продуктовые талоны. Полки магазинов увешаны объявлениями о том, что из-за повышенного спроса продажа товара ограничена. Можно купить лишь одну бутылку масла в руки.