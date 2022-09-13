The Guardian: Европа перестает помогать беженцам с Украины из-за роста цен на газ

Страны Европы сворачивают помощь беженцам с Украины из-за роста цен на газ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой наThe Guardian.

"По мере приближения неопределенной и потенциально дорогостоящей зимы правительства сворачивают программы поддержки украинцев. <…> Все больше и больше беженцев пытаются свести концы с концами", -отмечается в статье.

Как уточнил колумнист, ситуация с переселенцами варьируется в зависимости от страны, в которую они переехали. Однако практически в любом государстве Евросоюза они испытывают трудности с доступом к здравоохранению, образованию и жилью. Многим просто отказываются предоставить апартаменты, аргументируя это возросшими тарифами на энергию.