Сенсационный материал британской газеты "Гардиан": многие гражданские в украинской Буче погибли в результате артиллерийских обстрелов. Эти люди стали жертвами так называемых флешетт - небольших металлических дротиков, предназначенных для поражения живой силы противника.

Об использовании флешетт в Буче ранее, 18 апреля, рассказало американское издание "Вашингтон Пост". В командовании сухопутных войск Украины тогда заявили, что украинская армия не использует снаряды с флешеттами. Однако "Гардиан" подтверждает, что российские части контролировали Бучу. Как они могли вести при этом артиллерийский огонь по занятому ими же населенному пункту?

Ответ очевиден: Киев не скрывает, что вел артиллерийские обстрелы города. Видеосвидетельства распространил украинский телеграм-канал BUCHA LIVE. Есть и кадры, доказывающие применение флешетт украинской армией. Фото снарядов было сделано после обстрела поселка Александровка в Донбассе. Более того, согласно фотосвидетельствам, ВСУ применяли флешетты еще в мае 2018 года в Горловке.