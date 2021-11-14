The Guаrdian опубликовала обличительный материал о бесчеловечной политике польских властей в отношении беженцев

Бесчеловечная политика польских властей в отношении беженцев не осталась незамеченной даже в Великобритании. Местная газета The Guаrdian опубликовала обличительный материал. Заголовок "Лукашенко - удобный злодей, чтобы замаскировать жестокость Европы". Издание уверяет, что нетерпимость Старого Света по отношению к беженцам - явление постоянное и повсеместное на континенте. Обвинять в этом Беларусь - глупая идея. Беларусь - страна, через которую идет транзит беженцев. Что происходит с ними позже - вина Европы. Не остался без внимания и тот факт, что "Варшава ввела чрезвычайное положение, отказывая мигрантам в еде, воде или медпомощи".