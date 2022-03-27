The Guardian: План США встревожил экоактивистов

План США по увеличению поставок газа в Европу встревожил экоактивистов.

Попытка отказаться от импорта российских энергоносителей рискует обернуться катастрофой для климата. Об этом сообщает британская газета Guardian.

США планируют дополнительно предоставить ЕС 15 миллиардов кубометров сжиженного природного газа. Это примерно десятая часть того, что ЕС сейчас получает из России. Москва обеспечивает 40 % всех поставок газа в Евросоюз. Напомним, ранее министр энергетики Катара заявил, что быстро заменить российский газ в Европе невозможно. Политик также опроверг сообщения, что Германия и Катар договорились о долгосрочных поставках.