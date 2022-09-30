The Guardian: В Англии растет число голодающих детей

Нелегкие времена переживает и Туманный Альбион. Британская The Guardian публикует статью под заголовком "В школах Англии душераздирающе выросло число голодающих детей". Директора учебных заведений рассказывают чудовищные истории. Дети приносят пустые ланч-боксы и делают вид, будто едят, чтобы не выглядеть в глазах одноклассников нищими. Или голод школьников бывает настолько силен, что они грызут на уроках карандаши и даже ластики.

В целом по стране 800 тысяч детей не получают субсидии на питание в учебных заведениях. В итоге многие школьники в буквальном смысле недоедают. Учителя часто приносят еду из дому, чтобы помочь самым нуждающимся, но принципиальным решением проблемы это не является, пишет The Guardian.

Единственным спасением может стать помощь государства. Однако тут необходимы экстренные меры, принять которые правительство не спешит.