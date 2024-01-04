The Hill: администрация Байдена действует в обход конгресса

Сенаторы-демократы раскритиковали поставки оружия США Израилю. Как отмечает издание Hill, законодатели ссылаются на факты передачи Тель-Авиву вооружений без согласования с конгрессом, а это серьезно подрывает прозрачность действий американской администрации. Если администрация Джо Байдена не будет честной с конгрессом и народом США, конгресс должен принять меры и закрыть эти лазейки для продажи оружия Израилю, заявили сенаторы. Напомним, в конце декабря госдеп одобрил возможную продажу Израилю 155-миллиметровых снарядов на сумму 147 с половиной миллионов долларов.