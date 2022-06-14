The Hill: атомные реакторы в США могут остановиться

Атомные реакторы в США могут остановиться без поставок обогащенного урана из России. К такому выводу пришли научные сотрудники Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета, сообщает газета The Hill. В публикации отмечается, что атомная энергетика составляет более 20 % генерирующих мощностей в некоторых районах страны, а значит, цены на электроэнергию могут подскочить сильнее, чем нынешняя инфляция.