The Hill: США нарастили военный потенциал в Индо-Тихоокеанском регионе

Вашингтон продолжает наращивать свой военный потенциал в Индо-Тихоокеанском регионе. По данным издания The Hill, США уже разместили на 66 военных базах 375 тысяч человек. Кроме того, в публикации отмечается, что прогнозируемый Пентагоном оборонный бюджет на следующий год будет одним из крупнейших в истории США и ориентирован на Китай.