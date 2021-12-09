The National Interest: США превратили Украину в оружие против России

Статью, в которой анализируется стратегия Соединенных Штатов по отношению к Украине, опубликовал респектабельный американский журнал The National Interest. По мнению авторов издания, роль Киева для любой администрации Белого дома была, есть и останется сугубо инструментальной: Украина нужна лишь, чтобы создавать проблемы России. Американцам не интересна ни процветающая, ни сильная, ни мирная Украина, она лишь должна быть вечной занозой, и чем хуже будут обстоять украинские дела, тем больше проблем эта страна доставит русским. The National Interest отмечает: при президенте Зеленском использование Украины в качестве антироссийского оружия совершенно перестало скрываться, следовательно, не факт, что у этой страны существует какое-то более-менее отдаленное будущее.