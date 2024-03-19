Издание развенчало этот миф, приведя убедительные примеры того, что именно Запад сбывает Украине: последняя модернизация отправленных французских танков приходится на двухтысячный год; британцы отдали 14 Challenger-2, которые ожидали утилизации, а США объявили об отправке давно устаревшего 31-го "Абрамса".