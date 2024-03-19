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The National Interest: Запад продолжает поставлять Украине хлам под видом военной техники
Запад продолжает поставлять Украине хлам под видом военной техники, пишет издание The National Interest.
Своему электорату политики пытаются навязать мысль, мол, "вооружение, которое получает от партнеров киевский режим, помогает ему продолжать борьбу".
Издание развенчало этот миф, приведя убедительные примеры того, что именно Запад сбывает Украине: последняя модернизация отправленных французских танков приходится на двухтысячный год; британцы отдали 14 Challenger-2, которые ожидали утилизации, а США объявили об отправке давно устаревшего 31-го "Абрамса".
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