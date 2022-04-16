The New York Times: введение эмбарго на российскую нефть уменьшит шансы Макрона на переизбрание

Евросоюз не торопится с введением эмбарго на российскую нефть, чтобы увеличить шансы президента Франции Эммануэля Макрона на победу в президентских выборах.



Об этом пишет американская газета The New York Times. По мнению издания, введение эмбарго значительно уменьшит шансы Макрона на переизбрание, поэтому предложение будет вынесено на обсуждение уже после финального тура выборов во Франции 24 апреля.



Известно, что в качестве альтернативы поставкам российских энергоносителей США предлагает свой сжиженный газ - вот только обходиться конечному потребителю он будет куда дороже. Об этом предупредила французских избирателей кандидат на пост главы Пятой республики Марин Ле Пен.



Марин Ле Пен, кандидат в президенты Франции:

США хотят остановить импорт российского газа. Если эта мера будет принята, она увеличит счет за свет и газ для французов в 4-5-6 раз. Американцы, которые будут продавать сжиженный газ и получать с этого солидную прибыль, могли бы переводить деньги Франции в качестве компенсации за антироссийские санкции. Я буду защищать французов. С начала правления Макрона количество бедных у нас в стране увеличилось на 400 тысяч человек.