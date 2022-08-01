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The Sun: Британцы отказываются от планов на отпуск из-за цен на бензин
"На фоне заоблачной стоимости бензина каждый десятый британец отказался от планов на отпуск", - сообщает газета The Sun. 7 % респондентов отменили поездки к пожилым родственникам из-за высоких цен. А более 12 % британских автовладельцев перестали ездить на работу на машинах. Впрочем, еще до наступления летних каникул некоторые семьи прекратили возить детей в школу на авто и даже продали свои машины, - отмечается в публикации.
А в Финляндии собираются закрывать днем на несколько часов магазины: это станет массовым явлением зимой. Сокращение рабочего времени торговых заведений позволит сэкономить на отоплении и освещении. Причем проблемы даже подводят звезд. Так, откладывается издание томика мемуаров Бритни Спирс. Оказалось, на книгу в Соединенных Штатах не нашлось бумаги. Финские рабочие в первой половине года регулярно бастовали, а именно они производят бумагу, которую закупают американские книгоиздатели.
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