Британская TheDaily Telegraph публикует паническую статью. По мнению военных, нынешняя армия "Его Величества" якобы не продержится против российских войск и двух месяцев! Причиной тому нехватка оружия и кадровый дефицит. Сейчас британская армия насчитывает 73 тысячи штыков и продолжает сокращаться. Вдобавок страна активно участвует в украинском конфликте и десятках других. В любой момент также может возобновиться война с Аргентиной. Возможно, военные делятся с газетчиками своими реальными опасениями. Но нет сомнений также, что правительство хотят еще и заставить резко увеличить расходы на оборону.

