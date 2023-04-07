The Telegraph: в Великобритании впервые вылечили собаку, страдавшую от алкоголизма

В Великобритании впервые вылечили собаку, страдавшую от алкоголизма, сообщает РИА "Новости" со ссылкой набританскуюгазету Telegraph.

По данным газеты, двухлетний лабрадор Коко попал вместе с другим псом в приют для бездомных собак после смерти их хозяина. Сразу после прибытия животным потребовалась неотложная помощь, так как они страдали от судорог. Как позднее выяснили ветеринары, это стало последствием ломки после алкоголя.

"Собаки стали зависимы от алкоголя, когда их хозяин оставлял алкогольные напитки перед тем, как пойти спать", - отмечает газета, ссылаясь на данные приюта.