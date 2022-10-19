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The Telegraph выдала фото взрыва в Ейске за "нападение на Украину"

The Telegraph выдала фото взрыва в Ейске за "нападение на Украину"

"Достоверная" журналистика по-британски. Западная пресса продолжает плодить фейки. Газета The Telegraph публикацию о якобы жестоком нападении на Украину сопровождает фотографией взрыва в Ейске после катастрофы с российским самолетом Су-34. Фронтовой сверхзвуковой истребитель упал в жилом микрорайоне, летчики успели катапультироваться. По сообщениям МЧС России, погибли 13 человек.


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Напомним, ранее журналисты New York Post тоже продемонстрировали свой профессионализм. Сотрудники издания прикрепили фото теракта на Крымском мосту к статье о якобы ужасающих ударах по инфраструктуре Украины.

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