The Telegraph выдала фото взрыва в Ейске за "нападение на Украину"

"Достоверная" журналистика по-британски. Западная пресса продолжает плодить фейки. Газета The Telegraph публикацию о якобы жестоком нападении на Украину сопровождает фотографией взрыва в Ейске после катастрофы с российским самолетом Су-34. Фронтовой сверхзвуковой истребитель упал в жилом микрорайоне, летчики успели катапультироваться. По сообщениям МЧС России, погибли 13 человек.